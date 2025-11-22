„Eigenverantwortung und Ideen“: FDP verabschiedet Landtagswahl-Programm

Die FDP Rheinland-Pfalz kämpft um den Wiedereinzug in den Landtag. Am Wochenende stimmt die Partei über ihr Programm für die Wahl im März ab.

FRANKENTHAL. Die rheinland-pfälzische FDP will heute (10.00 Uhr) in Frankenthal ihr Programm für die Landtagswahl verabschieden. Zu dem außerordentlichen Parteitag genau vier Monate vor der Wahl werden 201 Delegierte erwartet.

Der Programmentwurf sei in einem breiten Prozess erarbeitet worden, hatte Wirtschaftsministerin und Spitzenkandidatin Daniela Schmitt zuvor gesagt. Die Partei wolle «ein Angebot an Menschen mit Eigenverantwortung und Ideen machen, die das Land mitgestalten wollen».

Derzeit stellt die Partei 6 der 101 Abgeordneten im Landesparlament in Mainz. Seit 2016 ist die FDP in Rheinland-Pfalz in der Ampelkoalition an der Regierung beteiligt. Bei der Wahl am 22. März müssen die Liberalen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen – In Umfragen lag die Partei zuletzt recht deutlich unter fünf Prozent. (Quelle: dpa)