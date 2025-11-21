Unfallserie auf der A61: Vier Verletzte und stundenlange Sperrung

Unfall A61. Foto: Polizeiautobahnstation Ruchheim

LUDWIGSHAFEN/FRANKENTHAL – Am heutigen Freitag, 21.11.25, ereignete sich auf der Bundesautobahn 61 (BAB 61) in Fahrtrichtung Koblenz zwischen 13 und 18 Uhr eine Serie von insgesamt vier Verkehrsunfällen im Bereich zwischen den Autobahnkreuzen Mutterstadt und Frankenthal.

Verletzte und stundenlange Sperrung durch Rettungsmaßnahmen

Drei der vier Unfälle führten zu Personenschäden, wobei insgesamt vier Personen verletzt wurden. Zur Versorgung der Verletzten und für die notwendigen Bergungsmaßnahmen kam es auf der BAB 61 zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen und kilometerlangen Staus.

Die Richtungsfahrbahn Koblenz musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden, um die Landung eines Rettungshubschraubers auf der Fahrbahn zu ermöglichen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Unfallursachen aufgenommen.

