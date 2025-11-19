Pendler aufgepasst: B51 erneut gesperrt – Sanierungsarbeiten an Unfallstelle starten kurzfristig

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat eine kurzfristige Vollsperrung der B51 angekündigt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Windmühle und der Abfahrt K 21 nach Möhn. Die Sperrungen finden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt – am 20. und 21. November, jeweils von 08:30 bis 16:30 Uhr.

Grund: Sanierungsarbeiten nach tödlichem Verkehrsunfall

Wie der LBM mitteilt, müssen an der Stelle, an der sich am 18. November ein schwerer Verkehrsunfall mit vier Totenereignet hatte, dringende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Schäden an Fahrbahn und Umgebung seien so groß, dass eine komplette Sperrung unumgänglich geworden ist.

Großräumige Umleitung eingerichtet

Für den Zeitraum der Sperrungen wird eine großräumige Umleitung eingerichtet. Der Verkehr wird in beiden Richtungen weiträumig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, um größere Rückstaus zu vermeiden. Dennoch empfiehlt der LBM, nach Möglichkeit auf alternative Strecken auszuweichen.

Der Landesbetrieb bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern für das notwendige Verständnis und weist darauf hin, dass die Maßnahmen der Verkehrssicherheit dienen.

Hintergrund: Eine Straße, die noch immer unter Schock steht

Seit dem tragischen Unfall vom Dienstag ist die B51 in der Region ein sensibles Thema. Bei der Frontalkollision zwischen einem Pkw und einem Lkw kamen ein 45-jähriger Mann, eine 42-jährige Frau, ein siebenjähriges Mädchen aus Bitburg und der 53-jährige Lkw-Fahrer ums Leben. Die Unfallstelle war fast 18 Stunden lang gesperrt, bevor die Strecke am Folgetag wieder freigegeben wurde.

Die nun geplanten Arbeiten sollen sicherstellen, dass der Straßenabschnitt wieder vollständig verkehrstauglich ist und keine Gefahr für nachfolgende Verkehrsteilnehmer besteht.