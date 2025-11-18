Tödliche Schüsse auf Polizisten in Völklingen: 18-Jähriger wegen Mordes angeklagt

VÖLKLINGEN/SAARBRÜCKEN. Nach den tödlichen Schüssen auf den Polizisten Simon B. in Völklingen im August hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken Anklage gegen den 18 Jahre alten Tatverdächtigen erhoben.

Bei der Obduktion wurden bei dem 34-jährigen Polizisten Schussverletzungen unter anderem an Kopf und Rumpf festgestellt. Der 18 Jahre alte Beschuldigte, der zuvor eine Tankstelle überfallen hatte, hatte auch noch auf den Polizisten geschossen, als dieser bereits am Boden lag (lokalo.de berichtete). Ihm werden nun unter anderem Mord und versuchter Mord vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mitteilte. (Quelle: dpa)