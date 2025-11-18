++ Aktuell: Schwerer Unfall auf der B41 – Verkehr wird abgeleitet ++

SCHMIßBERG. Am heutigen Dienstag kam es gegen 6.55 Uhr auf der Bundesstraße 41, Gemarkung Schmißberg, zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein PKW die B41 aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Birkenfeld. Zwischen den Abfahrten Schmißberg und Rimsberg überholte der PKW im zweispurigen Bereich einen LKW und geriet dabei vermutlich auf die Gegenfahrbahn, wodurch dieser mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte. Durch den anschließenden Schleudervorgang kam es im weiteren Verlauf zum Zusammenstoß mit dem vorgenannten LKW sowie einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug.

Durch den Unfall wurde nach aktuellem Stand eine Person leichtverletzt. Der Verkehr wird derzeit bis zur Bergung der verunfallten Fahrzeuge über die Ortslagen Rimsberg und Schmißberg abgeleitet.

Im Einsatz befinden sich die Feuerwehr Birkenfeld, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei sowie drei Streifen der Polizei. (Quelle: Polizeidirektion Trier)