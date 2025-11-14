Saarland: Fast 100 Prozent – Anke Rehlinger bleibt SPD-Chefin

BLIESKASTEL – Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger bleibt für weitere zwei Jahre Parteichefin der SPD im Land.

Auf einem Landesparteitag in Blieskastel-Niederwürzbach stimmten nach Parteiangaben 99,7 Prozent der Delegierten für die 49-Jährige, die die SPD Saar seit 2018 führt.

Die saarländische Ministerpräsidentin bekam 278 Ja-Stimmen von 279 abgegebenen Stimmen. Dazu kam eine Enthaltung. Die Rechtsanwältin hatte bei der Landtagswahl im März 2022 der CDU nach mehr als 20 Jahren den Posten des Ministerpräsidenten abgejagt – und für ihre Partei die absolute Mehrheit geholt. Seit April 2022 führt sie eine SPD-Alleinregierung an der Saar.

Im November 2023 war die SPD-Landeschefin bei einem Parteitag in Völklingen mit 98,7 Prozent im Amt bestätigt worden. Auf dem Programm des Parteitags, der am Samstag weitergeht, steht die Neuwahl des kompletten Landesvorstands.