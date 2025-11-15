Zwei Autos in Sulzbach abgebrannt – Feuer greift auf Haus über

Foto: Feuerwehr Sulzbach

SULZBACH – Zwei Autos sind in der Nacht auf Samstag in Sulzbach im Regionalverband Saarbrücken abgebrannt.

Wie die Polizei mitteilte, geriet zunächst ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen griffen auf ein daneben abgestelltes Auto und anschließend auf eine unweit entfernte Hauswand über. 

Verletzt worden sei niemand, die Feuerwehr habe den Brand löschen können, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

