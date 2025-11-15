Polizei Wittlich stoppt mehrere Suff-Fahrten

SEHLEM/MINDERLITTGEN/WITTLICH – Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich registrierten am Abend des 14.11.2025 gleich mehrere Fälle von Trunkenheit im Verkehr im Stadtgebiet und Umland.

Unfälle und Verkehrsverstöße durch Alkohol

Zunächst verunfallte gegen 20:18 Uhr ein 40-jähriger Pkw-Führer aus Nordrhein-Westfalen auf der L47 bei Sehlem im Straßengraben; er stand mit mehr als 0,5 Promille unter Alkoholeinfluss.

Wenig später, gegen 21:50 Uhr, kollidierte ein 36-Jähriger aus dem Wittlicher Stadtgebiet in Minderlittgen mit einem Straßenschild; bei ihm wurden über 1,9 Promille festgestellt.

Schließlich fiel gegen 23:17 Uhr in Wittlich ein 18-jähriger Radfahrer in der Schloßstraße auf, der eine rote Ampel überfuhr und Schlangenlinien fuhr; seine Alkoholisierung betrug mehr als 0,9 Promille. In allen drei Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei den Pkw-Fahrern wurde zudem der Führerschein sichergestellt.