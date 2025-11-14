Landesparteitag: SPD Saar wählt Parteispitze neu – Rehlinger tritt wieder an

Seit mehr als sieben Jahren ist Anke Rehlinger Vorsitzende der SPD im Saarland. Und sie will es gerne bleiben.

0
Rehlinger
Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Foto: Oliver Dietze / dpa

BLIESKASTEL. Die saarländische SPD-Landeschefin Anke Rehlinger stellt sich am heutigen Freitag bei einem Landesparteitag (ab 17.00 Uhr) in Blieskastel-Niederwürzbach zur Wiederwahl. Rehlinger ist seit März 2018 Vorsitzende der SPD Saar, zuletzt war sie im November 2023 in ihrem Amt bestätigt worden.

Als Ministerpräsidentin führt Rehlinger (49) seit April 2022 eine SPD-Alleinregierung an der Saar. Auf dem Programm des Parteitags, der am Samstag weitergeht, steht die Neuwahl des kompletten Landesvorstands. Dazu gehören am Freitag die vier Stellvertreter der Landesvorsitzenden sowie am Samstag unter anderem der Generalsekretär. Gut 300 Delegierte werden laut Parteisprecher erwartet. Am Freitag hat sich auch SPD-Chef Lars Klingbeil angesagt. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelRLP: Horror-Unfall auf Landstraße – vier Personen tödlich verletzt
Nächster ArtikelCyberangriffe auf Trier und Ludwigshafen: Kommunen im Visier – Was bisher bekannt ist

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.