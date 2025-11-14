RLP: Horror-Unfall auf Landstraße – vier Personen tödlich verletzt

Im Kreis Neuwied sind bei einem Unfall zwei Menschen gestorben. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Die Polizei ist vor Ort.

LEUBSDORF. Bei einem Unfall im Kreis Neuwied sind zwei Menschen gestorben und zwei weitere schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein Fahrer am frühen Morgen auf der L254 bei Leubsdorf aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Dabei wurden zwei der vier Insassen des Autos tödlich verletzt. Die beiden anderen wurden schwer verletzt. Details zum genauen Hergang des Unfalls waren zunächst nicht bekannt.

Die Polizei ist weiterhin vor Ort und hat die L254 zwischen Girgenrath und Hesseln gesperrt. Die Sperrung solle bis mindestens 9.00 Uhr andauern, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. (Quelle: dpa)