Trier: 13-jährige Schülerin von Linienbus erfasst – Polizei sucht Zeugen!

0
Foto: Friso Gentsch / dpa / Archiv

TRIER – Am Montag, den 10.11.2025, ereignete sich gegen kurz nach 13 Uhr in Trier ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus der SWT und einer 13-jährigen Schülerin.

Bus erfasst Mädchen am Schulranzen

Nach ersten Ermittlungen befuhr der Bus die Südallee in Richtung Kaiserthermen. Beim Halt an der Haltestelle „Barbarathermen“ wurde das Mädchen am Schulranzen erfasst und stürzte in der Folge zu Boden.

Die Schülerin zog sich dabei Verletzungen am Knie und an der Ferse zu. Es wurde  festgestellt, dass der Busfahrer seine Fahrt nach dem Vorfall zunächst fortsetzte.

Die Polizei Trier hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiwache Innenstadt unter der Telefonnummer 0651-983-44251 oder per E-Mail zu melden.

Vorheriger Artikel33. Internationalen DEULUX-Lauf in Langsur – Polizei vor Ort

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.