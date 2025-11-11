Trier: 13-jährige Schülerin von Linienbus erfasst – Polizei sucht Zeugen!

TRIER – Am Montag, den 10.11.2025, ereignete sich gegen kurz nach 13 Uhr in Trier ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus der SWT und einer 13-jährigen Schülerin.

Bus erfasst Mädchen am Schulranzen

Nach ersten Ermittlungen befuhr der Bus die Südallee in Richtung Kaiserthermen. Beim Halt an der Haltestelle „Barbarathermen“ wurde das Mädchen am Schulranzen erfasst und stürzte in der Folge zu Boden.

Die Schülerin zog sich dabei Verletzungen am Knie und an der Ferse zu. Es wurde festgestellt, dass der Busfahrer seine Fahrt nach dem Vorfall zunächst fortsetzte.

Die Polizei Trier hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiwache Innenstadt unter der Telefonnummer 0651-983-44251 oder per E-Mail zu melden.