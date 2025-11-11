Umsatz und Gewinn gesteigert: Handelsriese Globus überrascht – Russland passé, Bilanz top!

St. Wendel – Das saarländische Familienunternehmen Globus zieht für das Geschäftsjahr 2024/2025 eine positive Bilanz. Trotz des Ausstiegs aus dem Russland-Geschäft konnte der Handelskonzern Umsatz und Gewinn steigern.

Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, liegt der Bruttoumsatz bei 8,8 Milliarden Euro – das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Operativer Gewinn legt deutlich zu

Auch beim Ergebnis zeigt die Kurve nach oben: Der operative Gewinn (Ebit) stieg um 4,3 Prozent auf knapp 255 Millionen Euro.

Laut Globus ist der direkte Vergleich mit dem Vorjahr nur eingeschränkt möglich, da das Unternehmen Ende 2024 alle 20 Lebensmittelmärkte in Russland abgespalten hat. Die Entscheidung sei Teil einer strategischen Neuausrichtung gewesen, um sich stärker auf die Märkte in Deutschland, Tschechien und Luxemburg zu konzentrieren.

Strategische Neuausrichtung nach Russland-Ausstieg

Der Rückzug aus Russland sei eine notwendige Konsequenz der geopolitischen Lage, hieß es aus Unternehmenskreisen. Gleichzeitig habe Globus in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres vier weitere Standorte abgegeben, um die Struktur zu verschlanken und sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren.

Mit der neuen Aufstellung will die Globus-Gruppe stärker in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Expansion in Deutschland investieren.

Einer der größten Arbeitgeber im deutschen Einzelhandel

Globus zählt zu den größten Familienunternehmen im deutschen Einzelhandel. Die Gruppe mit Sitz in St. Wendel (Saarland) betreibt derzeit 77 Hypermärkte und 90 Baumärkte – und beschäftigt über 34.000 Mitarbeitende, davon knapp 28.000 in Deutschland.

Das Unternehmen bleibt nach eigenen Angaben „finanziell solide aufgestellt“ und blickt optimistisch in die Zukunft.