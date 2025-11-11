Pony büxt aus: Beamte auf tierischem Einsatz

WALDSEE/OTTERSTADT – Ein ausgebüxtes Pony auf einer Kreisstraße bei Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) hat zwei Polizeibeamten einen tierischen Einsatz beschert.

Eine Zeugin rief am Morgen die Polizei, weil sie das Shetlandpony entdeckt hatte, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin machten sich die Beamten auf den Weg, das frei herumlaufende Pferd wieder einzufangen.

Das Pony habe ein Halfter getragen – ein Ausrüstungsstück, das um den Kopf anliegt und zum Führen des Tiers dient. Ganz brav habe es sich damit von den beiden Beamten an einen mitgebrachten Strick einhaken lassen, berichtete ein Polizeisprecher.

Bei der Einfangaktion kamen also weder Mensch noch Tier zu Schaden. Die Besitzerin holte ihr entlaufenes Shetlandpony noch vor Ort ab und dankte den für kurze Zeit wie Cowboys im Einsatz gewesenen Polizeibeamten.