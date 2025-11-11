Vulkaneifel: Ekel-Vandalen wüten erneut an Bushaltestelle – Wände mit Hundekot beschmiert!

Kerpen. In der Nacht von Sonntag, 9. November, auf Montag, 10. November 2025, haben Unbekannte erneut das Bushaltestellenhäuschen in der Fritz-von-Wille-Straße in Kerpen (Vulkaneifel) verschmutzt – und zwar auf besonders widerliche Weise.

Laut Polizei beschmierten die Täter die Sitzbank und Innenwände mit Hundekot, offenbar entnommen aus einem nahegelegenen Abfallbehälter.

Polizei Daun ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizeiinspektion Daun hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Besonders brisant: Es handelt sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art an der betroffenen Haltestelle. Bereits zuvor war es hier zu ähnlichen Verschmutzungen gekommen. Mehr News aus der Vulkaneifel

Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung – wer verdächtige Personen in der Nacht beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06592/9626-0 bei der Polizei Daun zu melden.

Wiederholungstäter im Visier

Da die Taten mehrfach am selben Ort begangen wurden, geht die Polizei derzeit von bewusstem und gezieltem Vandalismus aus. Ein Sprecher der Ermittler betonte, dass derartige Handlungen kein Kavaliersdelikt seien. Neben der Reinigungskosten bleibt auch der Eindruck einer bewussten Provokation im Ortsbild zurück.