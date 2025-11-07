Kirche nach Brand weiter gesperrt: Ursache bleibt offen

Kirche nach Brand weiter gesperrt – Ursache bleibt offen. Foto: Sebastian Schmitt/dpa

WITTLICH/PETERSWALD-LÖFFELSCHEID – Rund einen Monat nach dem Kirchturmbrand in Peterswald-Löffelscheid kann die Polizei wegen des enormen Schadens keine Ursache mehr feststellen.

Das Ergebnis des Gutachtens stehe allerdings noch aus, sagte ein Polizeisprecher.

Bei dem Feuer Anfang Oktober war der Dachstuhl des Turms ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden liegt nach Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich.

Kirche bis auf Weiteres geschlossen

Die katholische Kirche St. Peter und Paul liegt im Bistum Trier. Nach Angaben des Bischöflichen Generalvikariats Trier bleibt die Kirche, die aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammt, bis auf Weiteres geschlossen.

Die Schadensaufnahme laufe noch, sagte eine Sprecherin. Die Arbeiten am Gerüst seien seit Anfang der Woche abgeschlossen, der Glockenstuhl müsse noch untersucht und ein Notdach geplant werden.

