++ Drama in der Eifel: 72-Jährige tot in der Prüm entdeckt ++

Symbolbild: Flussufer der Prüm an einem trüben Herbsttag, Polizeiabsperrung und Blaulichtreflexionen deuten auf einen Einsatz hin.
Einsatzkräfte fanden in der Prüm bei Prüm den leblosen Körper einer 72-jährigen Frau. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

Prüm. Tragischer Fund am vergangenen Dienstagmorgen: In der Eifelstadt Prüm ist am 4. November 2025 eine 72-jährige Frau tot in der Prüm aufgefunden worden. Ein Passant hatte den leblosen Körper gegen 9 Uhr morgens im Fluss entdeckt und sofort die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Prüm barg die Frau aus dem Wasser. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen zur genauen Todesursache aufgenommen. Mehr News aus Bitburg-Prüm

Laut Polizei stamme die Verstorbene aus der Ortschaft Prüm selbst. Hinweise auf einen Unfall oder eine äußere Gewalteinwirkung liegen bislang nicht vor. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll nun klären, wie es zu dem Unglück kam.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch mehrere Streifen der Polizeiinspektion Prüm.

