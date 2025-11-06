Wittlich: Polizei kontrolliert ca. 30 Jugendliche – Vapes und Tabakwaren festgestellt

Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

WITTLICH. Am Nachmittag des 5.11.2025 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Kontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch. Das Hauptaugenmerk an diesem Tag lag auf der Kontrolle von etwaigen Verstößen von Kindern und Jugendlichen.

In den Bereichen der Innenstadt, des Stadtparks, des Kurfürstenplatzes und des ZOB in Wittlich wurden durch die Beamten im Verlaufe des Nachmittags etwa 30 Personen kontrolliert. Bei sieben Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren konnten Verstöße nach dem Jugendschutzgesetz wegen des Besitzes von Tabakwaren und Vapes festgestellt werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

