Karte statt Kleingeld: Trier startet digitales und kontaktloses Bezahlen in Stadtbussen

TRIER. Seit dem 3. November 2025 können Fahrgäste in Trier ihre Busfahrt bargeldlos, kontaktlos und ohne Ticket bezahlen. Mit dem Projekt TREVER & SMART führen die Stadtwerke Trier (SWT) ein Check-in/Check-out-System ein, das den öffentlichen Nahverkehr in der Region digitaler und komfortabler machen soll.

Der offizielle Startschuss fiel am Freitag, 31. Oktober, im Beisein von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Das Projekt wird im Rahmen des Förderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ durch das Bundesministerium für Verkehr (BMV) mit rund 2,3 Millionen Euro unterstützt.

Startschuss durch Bundesminister Patrick Schnieder

Bei der Inbetriebnahme erklärte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, das Ziel sei ein einfacherer Zugang zum Nahverkehr durch digitale Innovation:

„Wir wollen, dass die Menschen einfach und bequem den ÖPNV nutzen können. Trier zeigt mit TREVER & SMART vorbildlich, wie Digitalisierung Mobilität attraktiver macht.“

Das System ermögliche es, Busfahren schneller, nutzerfreundlicher und nachhaltiger zu gestalten – ein Modell, das bundesweit Schule machen könnte.

So funktioniert das neue System

Das Prinzip ist einfach: Fahrgäste halten beim Einsteigen ihre Kredit- oder Debitkarte, ihr Smartphone oder ihre Smartwatch an das Lesegerät im Bus. Ein Signalton und ein grünes Häkchen bestätigen den Check-in. Beim Aussteigen wird derselbe Vorgang wiederholt – der Fahrpreis wird automatisch berechnet und am Tagesende abgebucht, maximal zum Preis eines Tagestickets.

So zahlen Fahrgäste stets den besten verfügbaren Tarif, ganz ohne Papierticket oder Registrierung.

SWT-Vorstand Arndt Müller betont, dass das neue System den Fahrgastfluss beschleunige:

„Das kontaktlose Bezahlen ist jetzt an allen Türen möglich – auch beim Einstieg an Tür 2. Das spart Zeit und macht den Nahverkehr komfortabler.“

Innovation für den Trierer Nahverkehr

Das digitale Zahlverfahren ist ab sofort in allen SWT-Buslinien (1–14, 17, 18, 30–32, 73, 76, 80–89) verfügbar. Auch digitale Tickets, wie das Deutschlandticket, können über die neuen Terminals geprüft werden. Zudem dürfen Fahrgäste nun bis 20 Uhr auch an Tür 2 einsteigen – ein Novum im Trierer Stadtverkehr.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe lobte den Schritt als wichtigen Meilenstein für die Smart City Trier:

„Mit TREVER & SMART machen die Stadtwerke Trier den Nahverkehr moderner, bequemer und nachhaltiger – ein starkes Signal für die Zukunft der Stadt.“

Förderung und Ausblick

Das Projekt wird mit 2,3 Millionen Euro Bundesmitteln gefördert und ist Teil der nationalen Strategie zur Digitalisierung des Nahverkehrs. Ziel ist es, den Umstieg auf Bus und Bahn attraktiver zu machen und den CO₂-Ausstoß im Verkehr langfristig zu senken.

Weitere Informationen, FAQs und ein Online-Kundenportal zur Einsicht der eigenen Transaktionen stehen ab sofort auf der SWT-Webseite bereit: ➡️ www.swt.de/trever-smart