Krankenkasse: Krankschreibungen wegen Atemwegsinfekten legen in RLP stark zu

MAINZ. Mit Herbstbeginn haben Atemwegsinfekte in Rheinland-Pfalz für besonders viele Krankmeldungen gesorgt. Das zeigt eine Auswertung der Barmer. Demnach stieg die Rate der Krankschreibungen wegen Atemwegsinfektionen in dem Bundesland von der Kalenderwoche 34, 18. bis 25. August, bis Kalenderwoche 39, 22. bis 28. September, von 101 auf 245 Betroffene je 10.000 Barmer-Versicherte.

Nur das Saarland (267), Hessen (258) und Schleswig-Holstein verzeichneten höhere Werte (Bund: 215). „Grundsätzlich sollten Menschen mit einer Erkältung ausreichend Flüssigkeit in Form von Wasser oder Tee zu sich nehmen und sich viel Ruhe und Schlaf gönnen. So kann man das Immunsystem bei der Überwindung der Erkältung unterstützen“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Auf körperliche Anstrengung und Sport sollten Betroffene einer Erkältung verzichten, bis die Symptome abgeklungen seien und sie sich wieder fit fühlten.

Rheinland-Pfalz: viel Schnupfen, wenig Corona und Grippe