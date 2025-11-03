Betrunken mit Baum kollidiert: Alkoholfahrten und Schlägerei in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Sonntagabend meldet die Police Grand-Ducale eine Schlägerei sowie mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 2.11.2025 wurde der Polizei kurz nach 20.30 Uhr eine Schlägerei zwischen zwei Männer in der Rue d’Audun in Esch/Alzette gemeldet. Ersten Informationen zufolge kam es zu einer physischen Auseinandersetzung, bei der einer der Beteiligten eine Glasflasche vorzeigte. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte die gemeldeten Personen antreffen. Einer der beiden wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf und verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands stellte dieser eine Gefahr für sich selbst und Dritte dar und wurde nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht. Protokoll wurde erstellt.

Ebenfalls am Abend des 2.11. wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien durch Schieren fuhr. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Der Alkoholtest verlief positiv, woraufhin ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt wurde.

Am selben Abend wurde ein offensichtlich alkoholisierter Fahrer in der Rue Ermesinde in Echternach gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Mann kurze Zeit später antreffen. Auch bei diesem verlief der Alkoholtest positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Ferner wurde am Abend des 2.11. ein Fahrer in Strassen gemeldet, der über eine Verkehrsinsel gefahren sei und dabei ein Verkehrsschild beschädigt hätte. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Schließlich wurde der Polizei am 2.11., gegen 23.30 Uhr, ein verunfalltes Fahrzeug auf der N5 zwischen Dippach und Bertrange gemeldet. Ersten Informationen zufolge geriet das Fahrzeug erst auf die Gegenspur und stieß dann gegen einen Baum. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort. Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. Unfallprotokoll wurde erstellt. (Police Grand-Ducale)