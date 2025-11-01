Luxemburg: Großangelegte Alkoholkontrollen – Über 1.200 Fahrer überprüft

LUXEMBURG. In der vergangenen Nacht führte die Police Grand-Ducale auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mehrere Alkoholkontrollen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum durch.

Zwischen 22.30 und 24.00 Uhr hat die Polizei in Livange (Rue Geespelt und Rue de Bettembourg) 263 Fahrer kontrolliert. In acht Fällen war das Resultat positiv, wobei zwei Anzeigen erstellt und sechs gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt wurden. Des Weiteren wurden acht Verfehlungen hinsichtlich der Bordpapiere festgestellt.

Zwischen 23.00 und 2.45 Uhr hat die Polizei in Ettelbrück (Avenue des Alliés) sowie in Medernach auf der N14 kontrolliert. Hierbei wurden 456 Fahrer kontrolliert. In 13 Fällen war das Resultat positiv, so dass zehn Anzeigen erstellt und drei gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt wurden.

Zwischen 23.30 und 1.00 Uhr hat die Polizei in Walferdange (Route de Diekirch) 236 Fahrer kontrolliert, wobei das Resultat in zehn Fällen positiv war. Hierbei wurden drei Führerscheine an Ort und Stelle eingezogen.

Zwischen 1.00 und 2.30 Uhr wurden in Foetz (Rue du Brill) 230 Fahrer kontrolliert: In zehn Fällen war das Resultat positiv, so dass neun Anzeigen erstellt und eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt wurden. Zudem wurden fünf gebührenpflichtige Verwarnungen bezüglich der Bordpapiere ausgestellt.

Zwischen 1.45 und 3.15 Uhr hat die Polizei in Rollingen (Rue du Luxembourg) 67 Fahrer kontrolliert. In zehn Fällen war das Resultat positiv, wobei vier Führerscheine eingezogen wurden. Des Weiteren wurde hier eine Anzeige erstellt wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein und eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. (Quelle: Police Grand-Ducale)