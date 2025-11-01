Krankenkasse: Zahl der verschriebenen Medikamente in RLP erneut gestiegen

In Rheinland-Pfalz wird häufiger zu verschriebenen Medikamenten gegriffen als im Bundesschnitt, zeigt eine Analyse der Techniker Krankenkasse. Welche Arzneimittel das besonders betrifft.

MAINZ. Die Zahl der verschriebenen Medikamente ist in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Das teilte die Techniker Krankenkasse (TK) auf Grundlage einer Auswertung ihrer Versichertendaten mit.

Erwerbstätige TK-Versicherte in Rheinland-Pfalz bekamen demnach 2024 im Schnitt 310 Tagesdosen verschrieben. Im Vorjahr waren es noch 299 Dosen pro Person. Damit lag das Bundesland fast neun Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt. Das schlüsselt die TK auch nach Medikamentengruppen auf: Schilddrüsenhormone, Blutdruckmittel und Herzkreislaufmedikamente gehören der Mitteilung zufolge zu den Präparaten, die 2024 hierzulande überdurchschnittlich häufig verschrieben wurden. Unter dem Bundesschnitt lag Rheinland-Pfalz hingegen bei Arzneimitteln für die Haut.

Mehr Medikamente, aber ähnlich viele Arztbesuche

Die Zahl der Verschreibungen nimmt der Krankenkasse zufolge in dem Bundesland schon seit vielen Jahren zu. Das lasse sich aber nicht einfach damit erklären, dass die Menschen häufiger zum Arzt gehen: Die Zahl der Arztkontakte habe 2024 weniger stark zugenommen als die Verschreibungen.

Gestiegen seien auch die Ausgaben für Arzneimittel. Im vergangenen Jahr hat die TK nach eigenen Angaben fast 370 Millionen Euro dafür ausgegeben. Das seien 15 Prozent mehr als 2023, als es noch rund 322 Millionen Euro waren. (Quelle: dpa)