Strom fließt in Schweich künftig durch intelligentes Netz

SCHWEICH – Westnetz investiert in das Stromnetz der Zukunft. In Schweich treibt der Verteilnetzbetreiber von Westenergie die Digitalisierung der Ortsnetzstationen weiter voran.

Mit der Digitalisierung seiner Technik kann der Verteilnetzbetreiber zukünftig aus dem Netz gewonnene Live-Daten zu Strom und Spannung detailliert visualisieren, steuern und flexibler auf Änderungen von Netzaktivitäten reagieren.

Ortsnetzstationen spielen eine Schlüsselrolle in der Energieversorgung, indem sie Mittelspannung in haushaltsübliche Niederspannung umwandeln. Digitale Ortsnetzstationen übernehmen die gleiche Funktion, übertragen jedoch zusätzlich Live-Daten über Mobilfunk oder Glasfaser. So kann Westnetz das Stromnetz in Echtzeit analysieren und bei Bedarf schneller reagieren. Darüber hinaus erkennt das smarte System ungewünschte Vorkommnisse besonders schnell. Die Technik hilft dabei, Fehler einzugrenzen und Ausfallzeiten zu reduzieren. Mit den gewonnenen Daten kann zudem der Betrieb der Netze noch bedarfsgerechter auf die zukünftigen Herausforderungen ausgerichtet werden.

„Die Zukunft der Stromversorgung ist digital, denn die Anforderungen an die Stromnetze werden immer komplexer. Während mehr Einspeisung durch erneuerbare Energien wie Sonne und Wind gewonnen wird, wächst der Bedarf durch die Verbraucher durch etwa Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge. Hier kommen digitale Ortsnetzstationen zum Einsatz und machen es möglich, diese Entwicklungen effizient zu steuern“, so Maximilian von Rötel, Netzplaner bei Westnetz. „Mit den neuen digitalen Ortsnetzstationen wird die Stromversorgung in den Regionen noch sicherer. Angesichts der Energiewende ist der Ausbau leistungsfähiger Netze zentral. Daher begrüßt Schweich die Investitionen von Westnetz in eine moderne Infrastruktur“, erklärte Lars Rieger, Bürgermeister der Stadt Schweich.

Die Installation einer digitalen Ortsnetzstation erfordert mehrere Schritte: Im Vorfeld werden die Stromnetze über rechnergestützte Simulationswerkzeuge analysiert, der zukünftige Standort festgelegt, Verträge geschlossen und Genehmigungen von Behörden und Grundstückseigentümern eingeholt. Danach wird die alte Station freigelegt und außer Betrieb genommen. Für die Kundinnen und Kunden wird in dieser Zeit eine Ersatzversorgung sichergestellt. Anschließend wird die neue, digitale Ortsnetzstation eingebaut und in Betrieb genommen.

