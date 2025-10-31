Kinderbeuern: Traktor macht sich selbstständig – Überwachungskamera liefert Aufklärung

KINDERBEUERN. Ein nicht alltäglicher Fall wurde den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 30.10.2025 gegen 14.30 Uhr mitgeteilt.

Ein 49-jähriger Mann aus Kinderbeuern meldete, dass sein auf seinem Grundstück abgestellter Traktor vermutlich durch unbekannte Täter bewegt worden sei, hierbei sei der Traktor in seinen Zaun gefahren, wodurch nun Sachschaden im Wert von mindestens 1000 Euro am Zaun entstanden sei.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Sachverhalt vor Ort aufgenommen und die Aufzeichnungen der Überwachungskamera des Anwesens gemeinsam mit dem Geschädigten eingesehen.

Es konnte zur Überraschung aller festgestellt werden, dass der Traktor sich selbstständig in Bewegung setzte und der Motor startete. Zu keiner Zeit war eine Person vor Ort.

Im Nachgang konnte durch den 49-Jährigen mitgeteilt werden, dass er ein beschädigtes / angeschmortes Massekabel im Motorbereich festgestellt habe, welches augenscheinlich zu den Fehlzündungen des Motors und damit zur Vorwärtsbewegung des Fahrzeuges führte. Das Fahrzeug wird nun durch eine Fachwerkstatt in Augenschein genommen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)