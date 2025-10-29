Baustelle in Trier: Engpässe in der Theobaldstraße und Vollsperrung in der Engelstraße

TRIER. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich ab Montag, 3. November, auf Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet einstellen. Wegen Sanierungsarbeiten an der Straßenoberfläche kommt es in der Theobaldstraße und Engelstraße bis voraussichtlich Samstag, 8. November 2025, zu Engpässen und Sperrungen.

Arbeiten beginnen am Brüderkrankenhaus

In der Theobaldstraße starten die Bauarbeiten ab Montag auf Höhe der Hausnummer 8, also gegenüber der Einfahrt zum Brüderkrankenhaus. Während der Maßnahme kann es zu temporären Engstellen kommen, die Durchfahrt zum Brüderkrankenhaus und zum Mutterhaus Nord bleibt jedoch jederzeit möglich.

Der Zugang zu den medizinischen Einrichtungen ist während der gesamten Bauzeit sichergestellt

Vollsperrung in der Engelstraße

Wesentlich enger wird es in der Engelstraße: Auf Höhe der Hausnummer 12 wird eine Vollsperrung eingerichtet. Die Zufahrt aus Richtung Nordallee ist nur bis zur Hausnummer 12 möglich.

Das Parkhaus des Mercure Hotels bleibt erreichbar – allerdings über die Maarstraße, die während der Bauzeit als Ersatz-Zufahrt dient.

Ende der Bauarbeiten am 8. November geplant

Nach aktuellem Stand sollen die Sanierungsarbeiten am Samstag, 8. November, im Laufe des Vormittags beendetwerden.

Dann werden auch alle Sperrungen wieder aufgehoben.

Bei Rückfragen steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier (SWT) unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung.