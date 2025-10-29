Luxemburg: Drogen- und Einwanderungskontrollen am Bahnhof – Polizei und Zoll im Einsatz

LUXEMBURG. Am späten Morgen des 28.10.2025 führte die Police Grand-Ducale eine Kontrolle in den öffentlichen Verkehrsmitteln im hauptstädtischen Bahnhofsviertel durch. Der Fokus lag dabei auf der Drogen- und Immigrationsgesetzgebung sowie auf der allgemeinen Polizeipräsenz im öffentlichen Transport.

Kontrolliert wurde sowohl auf den Bahnsteigen als auch im und vor dem Bahnhof. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine gebührenpflichtige Verwarnung wegen Verstoß gegen die Drogengesetzgebung erstellt und in zwei Fällen wurde eine Fremdennotiz erstellt. Insgesamt waren zwölf Polizeibeamte sowie zwei Mitglieder der Hundestaffel der Zollverwaltung an der Kontrolle beteiligt. (Quelle: Police Grand-Ducale)