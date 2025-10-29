++ Tierseuche: Saarland verhängt Stallpflicht wegen Vogelgrippe ++

Saarbrücken. Wegen des Auftretens der Vogelgrippe (H5N1) reagiert das Saarland als erstes Bundesland mit strengen Schutzmaßnahmen: Ab dem 30. Oktober 2025 gilt im gesamten Land eine Stallpflicht für Geflügel.

Das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) habe die entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, teilte das saarländische Umweltministerium mit.

Ziel ist es, Haus- und Zuchtbestände im Saarland vor einer weiteren Ausbreitung der hochansteckenden Tierseuche zu schützen.

Hintergrund: Erster Vogelgrippe-Fall im Saarland bestätigt

Nach dem ersten bestätigten Nachweis des H5N1-Virus bei einem Wildvogel im Saarland hat das LAV sofort reagiert.

Ab sofort gilt:

🐔 Geflügel darf nicht mehr im Freien gehalten werden.

🐣 Veranstaltungen mit Geflügel sind untersagt.

🐓 Geflügelzuchten und Hobbyhaltungen müssen die Stallpflicht einhalten, um eine Übertragung durch Wildvögel zu verhindern.

Kontrollen und harte Strafen bei Verstößen

Die Einhaltung der Stallpflicht werde laut Ministerium engmaschig kontrolliert – in Zusammenarbeit mit den örtlichen Veterinärämtern. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 30.000 Euro. Mehr Saarland-News

Betroffen sind sowohl gewerbliche Geflügelhalter als auch private Hobbyzüchter, die Hühner, Enten oder Gänse halten.

Geringes Risiko für Menschen

Das Risiko einer Übertragung auf den Menschen schätzt das Robert Koch-Institut (RKI) weiterhin als äußerst gering ein. Nur Personen mit sehr engem Kontakt zu infiziertem Nutzgeflügel seien potenziell gefährdet.

„In Deutschland gab es bislang keinen einzigen Fall von H5N1 beim Menschen“, betont das RKI.

Saarland setzt klares Signal im Kampf gegen die Vogelgrippe

Mit der landesweiten Stallpflicht geht das Saarland präventiv und entschlossen gegen die Ausbreitung der Vogelgrippe vor. Die Maßnahme soll verhindern, dass die Tierseuche – wie zuletzt in anderen Bundesländern – ganze Geflügelbestände vernichtet.

Für Halterinnen und Halter gilt jetzt: Vorsicht, Hygiene und Einhaltung der Regeln sind Pflicht.

