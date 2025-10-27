Wahnsinn in Offenbach! König schießt Eintracht Trier in letzter Sekunde zum Sieg!

TRIER. Was für ein Tor, was für eine Erlösung, was für ein Jubel! Eintracht Trier hat am Sonntagnachmittag bei den Kickers Offenbach den ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert – und das auf denkbar dramatische Weise. Ein Treffer von Sven König in der vierten Minute der Nachspielzeit brachte die Blau-Schwarz-Weißen zum 2:1-Sieg und den Gästeblock am Bieberer Berg zum Beben.

Mit dem Erfolg klettert der SVE in der Regionalliga Südwest auf Tabellenplatz sieben – und beendet eine Auswärtsflaute, die seit Saisonbeginn anhielt.

Trier startet stark und geht kurz vor der Pause in Führung

Vor einer lautstarken Kulisse von 6.198 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Klasen eine hochkonzentrierte Vorstellung. Die Partie war intensiv, chancenarm, aber geprägt von viel Einsatz. Nach einer Flanke von Kevin Heinz köpfte Jannis Held kurz vor dem Pausenpfiff zum 0:1 ein (45.+1).

Die Trierer präsentierten sich in der Defensive stabil und kontrollierten weite Teile der ersten Halbzeit. Offenbach mühte sich, fand dabei aber kaum Wege durch die kompakt stehende SVE-Abwehr.

Vergebener Elfmeter sorgt für Drama

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie eng umkämpft. Der Ausgleich fiel in der 73. Minute, als SVE-Keeper Radomir Novakovic eine Hereingabe nicht festhalten konnte und Jona Borsum zum 1:1 abstaubte.

Danach überschlug sich das Geschehen: In der 84. Minute wurde Damjan Marceta im Strafraum gefoult – Elfmeter für Trier! Doch der Joker scheiterte an Offenbachs Keeper Johannes Brinkies.

Sven König erlöst die Fans – Ekstase in der Nachspielzeit

Als alles auf ein Remis hindeutete, kam der große Moment des Tages: Sven König fasste sich in der 90.+4. Minute ein Herz, zog von halblinks ab und traf den Ball perfekt – Innenpfosten, Tor, 2:1!

Der Gästeblock explodierte förmlich. Hunderte mitgereiste Fans aus Trier feierten ausgelassen den ersten Auswärtssieg der laufenden Saison – und den ersten Triumph auf dem Bieberer Berg seit 1987.

„Die Mannschaft hat sich endlich für ihren Einsatz belohnt – das war pure Willenskraft“, so Trainer Thomas Klasen nach dem Spiel.

Blick nach vorn: Nächste Herausforderung in Kassel

Mit 23 Punkten nach 14 Spielen steht der SVE nun im oberen Tabellendrittel.

Am kommenden Samstag wartet die nächste Aufgabe: Auswärts beim KSV Hessen Kassel wollen die Trierer ihren Schwung mitnehmen und die Serie fortsetzen.