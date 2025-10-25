Regen, Wind, Grauschleier: Der Herbst zeigt in Rheinland-Pfalz keine Gnade!

MAINZ. Der goldene Oktober verabschiedet sich mit nassem Grau: In Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch in den kommenden Tagen auf wechselhaftes, windiges und kühles Herbstwetter einstellen.

Immer wieder ziehen Regenfelder und Schauer über die Regionen hinweg, begleitet von teils stürmischen Böen, vor allem in höheren Lagen. Die Temperaturen pendeln sich dabei um die zehn Grad ein.

Stürmische Böen am Wochenende – nasser Start in die Woche

Bereits am Samstag und Sonntag sorgen immer wieder kräftige Schauer und Sturmböen für ungemütliches Wetter – besonders in den Bergen. Nur am Sonntagnachmittag könnte es kurzzeitig auflockern, vor allem außerhalb des Westerwalds bleibt es dann zeitweise trocken. Aktuelle Daten und Warnungen beim Deutschen Wetterdienst (DWD).

Doch Entwarnung gibt es nicht: In der Nacht zum Montag zieht neuer Regen auf. Der Wind frischt erneut auf, teils mit starken Böen – der Start in die neue Woche wird also verbreitet nass.

Montag: Dauerregen und Wind – Herbst zeigt seine kühle Seite

Zum Wochenbeginn erwartet der DWD einen ganztägig regnerischen Montag. Auch einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Der Wind weht dabei mäßig aus West, kann aber in Böen erneut kräftiger werden.

Mit Temperaturen um die zehn Grad bleibt es kühl und herbstlich. Besonders Autofahrer:innen und Pendler:innen sollten sich auf nasse Straßen und schlechte Sichtverhältnisse einstellen.

Dienstag bringt leichten Wetteraufschwung

In der Nacht zum Dienstag lockert der Himmel allmählich auf, der Regen lässt nach.

Am Dienstag selbst zeigt sich das Wetter gespalten: Während es im Süden von Rheinland-Pfalz und im Saarland meist trocken bleibt, fällt im Norden noch gebietsweise Regen. Mehr News aus Trier & Region

Der DWD erwartet nur noch in den Mittelgebirgen stärkere Böen, ansonsten beruhigt sich der Wind deutlich. Mit bis zu 13 Grad wird es zudem etwas milder – und hin und wieder kann sich sogar die Sonne durchsetzen.

Fazit: Herbstgrau mit kurzen Lichtblicken

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt typisch herbstlich: viel Grau, viel Regen, dazu Wind und frische Temperaturen. Zwar wird es in der neuen Woche etwas ruhiger, doch der Herbst bleibt nass und wechselhaft. Wer Sonne sucht, braucht noch Geduld – oder gute Regenkleidung.