Schlangenlinien in Wittlich: Polizei stoppt stark betrunkenen Autofahrer

Symbolbild eines Polizeiautos mit eingeschaltetem Blaulicht – Einsatzfahrzeug der Polizei bei Nacht
Symbolbild zu einem Polizeieinsatz: Ein Streifenwagen mit aktiviertem Blaulicht fährt durch die Nacht. Das Foto steht stellvertretend für aktuelle Polizeimeldungen, Einsätze und Blaulicht-News aus der Region. Foto: Carsten Rehder / dpa / Symbolbild

Wittlich. Deutlicher Alkoholgeruch, unsichere Fahrweise, über zwei Promille im Blut: Am späten Freitagabend (24. Oktober 2025) stoppte eine Streife der Polizeiinspektion Wittlich einen 44-jährigen Autofahrer, der in Schlangenlinien durch die Bernkasteler Straße fuhr.

Gegen 23:40 Uhr hatten die Beamt:innen den Wagen bereits im fließenden Verkehr beobachtet und folgten ihm zur Kontrolle. Schnell war klar: Der Fahrer war deutlich alkoholisiert.

Über 2,0 Promille – Führerschein sofort sichergestellt

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: mehr als 2,0 Promille.
Damit war der Mann absolut fahruntüchtig.

„Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt“, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Konsequenzen: Führerschein weg, Verfahren läuft

Fahren mit über 1,1 Promille gilt in Deutschland als Straftat, unabhängig davon, ob Ausfallerscheinungen vorliegen. Mehr zur Aktion „Betrunken? Fahr lieber nicht!“.


Dem Fahrer drohen nun hohe Geldstrafen, Punkte in Flensburg und ein längeres Fahrverbot oder Führerscheinentzug.

