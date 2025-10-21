Dreistes Tankbetrüger-Quartett mit falschen Kennzeichen auf der A1 gestoppt

NIEDERÖFFLINGEN/FÖHREN/A1 – Am heutigen Dienstag, den 21.10.2025, ereigneten sich gegen 09:00 Uhr an der Tank- und Rastanlage Eifel West an der A1 drei Tankbetrüge. Die betroffenen Fahrzeuge waren mit spanischen Kurzzeitkennzeichen unterwegs nach Spanien, nachdem sie in Hamburg gekauft wurden.

Schnelle Fahndung und Sicherstellung der Fahrzeuge

Die Fahrer verließen die Raststätte unmittelbar ohne die Betankung zu bezahlen. Aufgrund der sofortigen Meldung an die Polizeiautobahnstation Schweich konnte eine umfassende Fahndung eingeleitet werden, an der Kräfte aus Wittlich, Bitburg, Schweich und Einheiten der Autobahnfahndung beteiligt waren.

Die vier zusammengehörigen Fahrzeuge wurden schließlich auf der BAB 1 zwischen Föhren und Schweich festgestellt und kontrolliert. Bei den polizeilichen Überprüfungen wurde festgestellt, dass alle vier Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß zugelassen waren.

Gegen jeden Fahrer wurde eine Anzeige wegen Tankbetrug und Kennzeichenmissbrauch eingeleitet. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Trier eine Sicherheitsleistung von 1200 EUR Bargeld erhoben. Die Kennzeichen und Fahrzeuge wurden sichergestellt, und die Fahrer wurden erkennungsdienstlich behandelt.