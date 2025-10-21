Trier: Endometriose-Zentrum am Mutterhaus erfolgreich zertifiziert

TRIER – Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen setzt neue Maßstäbe in der Versorgung von Frauen mit Endometriose in der Großregion.

Das dort etablierte Endometriose-Zentrum wurde erfolgreich nach den strengen Kriterien der EuroEndoCert als qualifiziertes Kompetenzzentrum zertifiziert. Damit bietet das Klinikum Patientinnen eine hochspezialisierte und ganzheitliche Behandlung dieser komplexen gynäkologischen Erkrankung.

Was ist Endometriose?

Endometriose ist eine der häufigsten gutartigen gynäkologischen Erkrankungen bei Frauen. Dabei wächst Gewebe außerhalb der Gebärmutter, was oftmals starke Schmerzen im Unterleib, Blutungsstörungen oder Schwierigkeiten, schwanger zu werden verursachen kann. Die individuellen Beschwerden sind dabei hochindividuell und langwierig, was kompetente und nachhaltige Betreuung nötig macht.

Die Erstzertifizierung bestätigt die hohe Behandlungsqualität und die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche im Klinikum Mutterhaus in Trier. Das Zentrum gewährleistet eine umfassende Betreuung von der Diagnostik über operative und hormonelle Therapien bis hin zur psychosozialen und rehabilitativen Versorgung.

„Wir sind stolz auf diese Zertifizierung, die unser Engagement für eine exzellente, interdisziplinäre und patientenzentrierte Endometriose-Versorgung würdigt“, erklärt Prof. Dr. med. Sebastian Jud, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe und Leiter des Endometriose-Zentrums. „Für die betroffenen Frauen bedeutet dies, dass sie in unserer Region eine Anlaufstelle mit nachweislich hohem Qualitätsstandard finden, in der wir alles daransetzen, ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.“

Als Teil seines breiten Spektrums an modernen Verfahren in der Frauengesundheit weist das Klinikum Mutterhaus auch auf innovative, besonders schonende Behandlungsmöglichkeiten hin. Im angeschlossenen Myom-Zentrum wird beispielsweise die Sonata-Behandlung angeboten – ein schnittfreies, minimal-invasives Verfahren zur Behandlung von Gebärmuttermyomen. Das Klinikum ist in der Großregion das einzige Krankenhaus, das diese Methode anbietet. Bei der Sonata-Therapie werden die Myome, gutartige Muskelknoten der Gebärmutter, mittels Radiofrequenzenergie von innen geschrumpft, was die Symptome lindert, ohne die Gebärmutter zu entfernen.

Weitere Informationen zum Endometriose-Zentrum am Klinikum Mutterhaus in Trier, sowie Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung, können jederzeit unter www.mutterhaus.de/zentren/endometriosezentrum abgerufen werden.