Raubüberfall auf Supermarkt nach Ladenschluss: Angestellte zu Tresoröffnung gezwungen

NIEDERFISCHBACH – Am Samstag, dem 18.10.2025, wurde ein Supermarkt in Niederfischbach im Landkreis Altenkirchen Ziel eines Raubüberfalls.

Der Überfall ereignete sich nach Ladenschluss und wurde von drei unbekannten Tätern verübt, die schwarze Jacken und Sturmhauben trugen.

Tresoröffnung erzwungen – Reizgas bei Flucht eingesetzt

Die Täter passten die Angestellten beim Verlassen des Marktes ab und drängten sie zurück ins Gebäude. Die Mitarbeiter wurden in das Büro gebracht und dort gezwungen, den Tresor zu öffnen.

Die Unbekannten erbeuteten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Nach dem Raub verließen die Täter den Markt zügig. Beim Verlassen versprühten sie Reizgas, um mutmaßlich eine Verfolgung durch die Angestellten zu verhindern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise.