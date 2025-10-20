Leiche in abgestürztem Auto entdeckt: Toter wohl indentifiziert

HAINFELD/EDENKOBEN – Der in einem abgestürzten Auto an einem Abhang bei Hainfeld (Landkreis Südliche Weinstraße) gefundene Leichnam soll identifiziert worden sein.

Es handele sich «sehr wahrscheinlich» um einen 56-Jährigen aus Ramberg, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde seit dem 24. September vermisst. Bei dem Unfallfahrzeug handele es sich um das Auto, das der Vermisste benutzt haben soll.

Der Wagen wurde am vergangenen Mittwoch von Wanderern in einem Waldstück entdeckt. In dem Auto fanden die Rettungskräfte den leblosen Mann. Nach ersten Ermittlungen soll er auf der Landstraße unterwegs gewesen sein, die rund 80 bis 100 Meter oberhalb des Fundorts verläuft. Dabei sei das Auto vermutlich in einer Kurve nach links von der Straße abgekommen und den Hang hinuntergestürzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zur endgültigen Identifizierung soll der Leichnam obduziert werden. Auch die Todesursache soll dabei festgestellt werden.