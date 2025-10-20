Temmels: Bedrohung und Beleidigung vor dem Fischimbiss – Polizei sucht Zeugen!

TEMMELS – Am Donnerstag, den 09.10.2025, wurde der Polizeiinspektion Saarburg ein Vorfall gemeldet, der sich gegen 18:15 Uhr vor dem Fischimbiss in Temmels, Bahnhofstraße, ereignet hatte.

Eine Kundin wurde durch eine bekannte 65-jährige männliche Person Ziel einer erheblichen Beleidigung und Bedrohung.

Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Saarburg

Die Ermittlungen richten sich gegen den Mann wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung. Die Polizeiinspektion Saarburg bittet zur Klärung des genauen Hergangs und der strafrechtlichen Relevanz um die Mithilfe der Bevölkerung.

Insbesondere Zeuginnen und Zeugen, die konkrete Angaben zu den Äußerungen des Täters gegenüber der Geschädigten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06581-9155-0 bei der Polizei zu melden.