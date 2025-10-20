E-Roller, Geldbeutel, Kopfhörer weg: Einbrüche und Diebstähle in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die zurückliegenden Stunden mehrere Einbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

So kam es zum Beispiel am Morgen des 19.10.2025 zu einem Einbruch in ein Fahrzeug in der Rue d’Esch in Schifflange, bei dem sich ersten Informationen nach ein Täter Zugang zum Inneren verschaffte und einen Geldbeutel entwendete. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Tatverdächtige gestellt werden. Protokoll wurde erstellt.

Ein weiterer Diebstahl wurde am Abend des 19.10.2025 aus einem Fahrzeug auf einem Parkplatz in Luxembourg-Hollerich gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge ein bis dato unbekannter Täter ins Innere gelangte und einen Geldbeutel und Kopfhörer entwendete. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Zudem wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet:

So zum Beispiel am Nachmittag des 19.10.2025 in ein Haus in der Rue de la Montagne in Schifflange, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich Zugang zum Inneren verschafften, die Räumlichkeiten durchwühlten und u.a. einen E-Roller entwendeten.

Ebenfalls am Nachmittag des 19.10.2025 wurde ein Einbruch in ein Lokal in der Rue de Hollerich in Luxemburg-Gare gemeldet, bei dem ersten Informationen nach sich ein Täter durch Einschlagen eines Fensters Zugang zum Inneren verschaffte und mehrere Flaschen Alkohol entwendete.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

In der Nacht zum 20.10.2025 wurden drei mögliche Einbrecher gemeldet, die sich erst unbefugt in einem Garten eines Einfamilienhauses in der Rue de l’Église in Livange aufgehalten und kurze Zeit später in der Rue de Peppange an Fahrzeugtüren geklinkt hätten. Eine Polizeistreife konnte die Tatverdächtigen antreffen. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)