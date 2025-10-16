Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Riveris – erheblicher Schaden

Foto: Polizeidirektion Trier

RIVERIS. In der Nacht von Sonntag, 13.10., ca. 19.00 Uhr, auf Montag, 14.10.2025, ca. 8.00 Uhr, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien auf Graffiti-Art in der Ortslage Riveris. Es waren insbesondere die Stauseestraße, die Morscheider Straße und die Straße Im Flur betroffen.

Hier haben der oder die bisher unbekannten Täter, u.a. auf Mauern, Gebäuden und einem Pkw die Schriftzüge ‚TWS65‘, ‚TROY65‘, ‚PP6Y65‘, sowie ‚D LiCK‘ mit unterschiedlicher Lackfarbe aufgetragen. Insgesamt wurden ca. 22 Quadratmeter nach Graffiti-Art besprüht. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt bisher ca. 3.300,- Euro.

Foto: Polizeidirektion Trier

Mögliche Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden. Wer kann Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben? Weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Schweich zu melden. Bei sachdienlichen Hinweisen wird darum gebeten, diese unter der 06502-9157-0, oder per Mail unter der E-Mail-Adresse ‚[email protected]‘ mitzuteilen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

