Schlafender Obdachloser am Bahnhof brutal getreten: Opfer erkennt Täter

0
Zur Tat kam es laut Bundespolizei in den frühen Morgenstunden des 15. Oktober. (Archivbild)Wolfgang Jung/dpa

KAISERSLAUTERN – Einen schlafenden Obdachlosen soll ein Mann am Hauptbahnhof Kaiserslautern attackiert haben. Der Bundespolizei zufolge trat der 39-Jährige mehrfach gegen Kopf, Gesicht und Rücken eines 66-Jährigen.

Verletzter lehnt Behandlung ab

Das Opfer informierte eine Streife – die Beamten hätten die Verletzungen dokumentiert, hieß es. Eine ärztliche Behandlung habe der Mann abgelehnt. Der 66-Jährige erkannte den Verdächtigen, wie die Polizei mitteilte. Dieser sei wenig später mit 2,54 Promille Atemalkohol angetroffen worden.

Gegen den polizeibekannten Mann werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Vorheriger ArtikelRLP: Zwei-Wochen-Frist? Schmitt widerspricht Hoch bei Krankschreibung
Nächster ArtikelMehrere Verletzte bei schwerem Unfall auf der A62 bei Otzenhausen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.