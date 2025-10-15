Schlafender Obdachloser am Bahnhof brutal getreten: Opfer erkennt Täter

KAISERSLAUTERN – Einen schlafenden Obdachlosen soll ein Mann am Hauptbahnhof Kaiserslautern attackiert haben. Der Bundespolizei zufolge trat der 39-Jährige mehrfach gegen Kopf, Gesicht und Rücken eines 66-Jährigen.

Verletzter lehnt Behandlung ab

Das Opfer informierte eine Streife – die Beamten hätten die Verletzungen dokumentiert, hieß es. Eine ärztliche Behandlung habe der Mann abgelehnt. Der 66-Jährige erkannte den Verdächtigen, wie die Polizei mitteilte. Dieser sei wenig später mit 2,54 Promille Atemalkohol angetroffen worden.

Gegen den polizeibekannten Mann werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.