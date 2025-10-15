Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall auf der A62 bei Otzenhausen

Otzenhausen. Auf der A62 hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Mehrere Personen wurden verletzt, nachdem sich ein Pkw kurz hinter der Anschlussstelle Otzenhausen in Fahrtrichtung Nonnweiler überschlagen hatte.

Der Unfall passierte gegen 16:10 Uhr, wie die Feuerwehr mitteilte. Eines der beteiligten Fahrzeuge blieb nach dem Überschlag auf der Fahrbahn liegen, während das zweite Auto mit vier Insassen rund 100 Meter weiter zum Stehen kam.

Feuerwehr und Notarzt im Großeinsatz

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren alle Beteiligten bereits aus den Fahrzeugen befreit. Ein zufällig anwesender Notarzt leistete sofort Erste Hilfe und übernahm die medizinische Erstversorgung.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst bei der weiteren Versorgung der Verletzten. Mehrere Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäusergebracht.

Über die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Autobahn teilweise gesperrt

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es auf der A62 zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren die Löschbezirke Otzenhausen, Schwarzenbach und Primstal, mehrere Rettungswagen sowie die Polizei.

Quelle: Feuerwehren Landkreis St. Wendel