Unfassbar: Vierjähriger mit Fahrradschloss an E-Scooter gebunden

ALZEY – Polizisten haben im rheinhessischen Alzey eine Mutter mit ihrem vierjährigen Sohn auf einem E-Scooter erwischt – der kleine Junge war mit einem Fahrradschloss an die Lenkstange gebunden.

Die Frau erklärte, sie habe das Kind «gesichert», und zwar «damit es während der Fahrt nicht herunterfalle», teilte die Polizeidirektion Worms am Sonntagabend mit.

Die Mutter, die am Samstag gegen 17.00 Uhr kontrolliert worden war, bekam Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Sie konnte auch keinen Versicherungsschutz für das Elektrokleinstfahrzeug vorweisen, das Fehlen des Versicherungskennzeichens hatte die Beamten erst auf sie aufmerksam gemacht.

Ein Schnelltest bei ihr reagierte außerdem positiv auf Amphetamin, weshalb der Fahrerin eine Blutprobe entnommen worden sei.