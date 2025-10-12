Trier: Feuerwehreinsatz in Trier-Süd: Gasgeruch war Holzkohlegrill

TRIER – Durch den Einsatz eines Holzkohlegrills für ein Restaurant in der Matthiasstraße ist am Sonntagabend ein Jugendlicher leicht verletzt worden. Er wurde zur Kontrolle in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr wurde gegen 18.20 Uhr wegen Gasgeruchs zu einer Wohnung im Dachgeschoss über einem Restaurant in der Matthiasstraße gerufen.

Die Wehrleute der Wache 1 konnten mit dem Messfahrzeug keine erhöhten Gaswerte feststellen, die beiden Bewohner der Wohnung waren auch unverletzt.

Der Geruch rührte vermutlich eher von einem Holzkohlegrill her, den das Restaurant im Hinterhof aufgebaut hatte, weil der Grill in der Küche des Restaurants ausgefallen war. Ein Jugendlicher, der sich offenbar längere Zeit in der Nähe des Grills im Durchgang zum Hinterhof aufgehalten hatte, wies leicht erhöhte Kohlenmonoxidwerte im Blut auf. Er wurde deshalb zur Beobachtung in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

Auch DRK, Stadtwerke und Polizei Trier waren im Einsatz, der rund eine Stunde dauerte.