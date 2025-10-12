Trier: Feuerwehreinsatz in Trier-Süd: Gasgeruch war Holzkohlegrill

0
Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

TRIER – Durch den Einsatz eines Holzkohlegrills für ein Restaurant in der Matthiasstraße ist am Sonntagabend ein Jugendlicher leicht verletzt worden. Er wurde zur Kontrolle in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr wurde gegen 18.20 Uhr wegen Gasgeruchs zu einer Wohnung im Dachgeschoss über einem Restaurant in der Matthiasstraße gerufen.

Die Wehrleute der Wache 1 konnten mit dem Messfahrzeug keine erhöhten Gaswerte feststellen, die beiden Bewohner der Wohnung waren auch unverletzt.

Der Geruch rührte vermutlich eher von einem Holzkohlegrill her, den das Restaurant im Hinterhof aufgebaut hatte, weil der Grill in der Küche des Restaurants ausgefallen war. Ein Jugendlicher, der sich offenbar längere Zeit in der Nähe des Grills im Durchgang zum Hinterhof aufgehalten hatte, wies leicht erhöhte Kohlenmonoxidwerte im Blut auf. Er wurde deshalb zur Beobachtung in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

Auch DRK, Stadtwerke und Polizei Trier waren im Einsatz, der rund eine Stunde dauerte.

Vorheriger ArtikelVorläufiges Endergebnis da – So verlief die Stichwahl in Ludwigshafen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.