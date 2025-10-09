++ Mildes Herbstwetter in der Region – Wolken, Nebel, z.T. Sprühregen ++

Wolken und milde Temperaturen bringen die kommenden Tage. Vereinzelt fällt auch Sprühregen.

Foto: Jan Woitas / dpa / Symolbild

OFFENBACH. Wolken, teils Sprühregen und Nebel gibt es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Nachmittag bleibt es dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zufolge meist niederschlagsfrei.

Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. Am Freitag wird es wechselnd bis stark bewölkt, es bleibt aber weiter meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad. Auch am Wochenende ändert sich den Meteorologen zufolge wenig an den Aussichten.

Am Samstag wird es im Süden heiter bis wolkig, sonst stark bewölkt bis bedeckt, und vereinzelt gibt es Sprühregen. Die Temperaturen steigen erneut auf bis zu 18 Grad. Am Sonntag wird es bewölkt, es bleibt aber bei Höchsttemperaturen bis zu 17 Grad meist niederschlagsfrei. (Quelle: dpa)

