++ Aktuell: Schwerer Unfall auf B407 bei Irsch – Frau lebensgefährlich verletzt ++

IRSCH. Am heutigen Samstag ereignete sich auf der B407 auf der Gemarkung Irsch ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Ein BMW X-Modell befuhr hierbei die B407 aus Zerf kommend in Richtung Irsch.

Im Verlauf einer Rechtskurve der abschüssigen Strecke kollidierte er aus bisher unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der Fahrer des BMW wurde leicht, der Beifahrer des Mercedes schwer und dessen Fahrerin lebensgefährlich verletzt. Die B407 ist aktuell noch voll gesperrt, eine Umleitung ist für die Dauer der Unfallaufnahme eingerichtet. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

