Krypto-Abzocke: Mann verliert sechsstellige Summe durch Anlagebetrug

0
Foto: dpa / Symbolbild

KUSEL – Mutmaßliche Anlagebetrüger haben einen Mann aus dem Kreis Kusel um einen sechsstelligen Geldbetrag gebracht.

Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte, war der 54-Jährige vor ein paar Monaten über eine Internetplattform mit Investitionen in Kryptowährungen gelockt worden.

Er überwies mehrmals Geld, ohne eine Gegenleistung dafür zu bekommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Kryptowährungen sind dezentrale digitale Währungssysteme, die ohne Zentralbanken und unabhängig von Regierungen funktionieren.

Vorheriger ArtikelKlimaschutz-Maßnahmenpaket: Wie die Stadt bis 2045 klimaneutral werden will!
Nächster ArtikelTrier: 175 Jahre Barmherzige Brüder von Maria-Hilf – Großer Festakt in der Europahalle

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.