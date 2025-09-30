Krypto-Abzocke: Mann verliert sechsstellige Summe durch Anlagebetrug

KUSEL – Mutmaßliche Anlagebetrüger haben einen Mann aus dem Kreis Kusel um einen sechsstelligen Geldbetrag gebracht.

Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte, war der 54-Jährige vor ein paar Monaten über eine Internetplattform mit Investitionen in Kryptowährungen gelockt worden.

Er überwies mehrmals Geld, ohne eine Gegenleistung dafür zu bekommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Kryptowährungen sind dezentrale digitale Währungssysteme, die ohne Zentralbanken und unabhängig von Regierungen funktionieren.