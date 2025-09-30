Klimaschutz-Maßnahmenpaket: Wie die Stadt bis 2045 klimaneutral werden will!

Trier. Die Stadt Trier hat große Pläne und sie präsentiert sie auch selbstbewusst. Nach eigenem Verständnis gehört die Moselstadt zu den Kommunen, die den Klimawandel aktiv anpacken wollen. Schon 2019 rief der Stadtrat den Klimanotstand aus, jetzt legt die Verwaltung ein umfangreiches Maßnahmenpaket vor. Ziel: Bis 2045 soll Trier klimaneutral sein – und zugleich eine lebenswertere Stadt werden.

Hitze in der Innenstadt – Schatten, Wasser, Begrünung

Trier gehört laut Stadt zu den wärmsten Städten Deutschlands. Die enge Moseltallage verschärft die Hitzebelastung, versiegelte Flächen entwickeln sich zu „Wärmeinseln“. Mit einem Hitzeaktionsplan sollen Trinkbrunnen, zusätzliche Schattenplätze und „grüne Inseln“ Abhilfe schaffen. Langfristig sollen mobile Pflanzinseln, mehr Begrünung und kühlende Aufenthaltsräume für vulnerable Gruppen die Innenstadt spürbar erträglicher machen.

Wärmewende: Fossile Heizungen ersetzen

Über die Hälfte des Energieverbrauchs geht auf die Wärmeversorgung zurück – und die ist laut Stadt noch zu 90 Prozent fossil geprägt. Trier setzt dabei auf eine kommunale Wärmeplanung: erneuerbare Energien, Wärmepumpen, industrielle Abwärme und den Ausbau von Wärmenetzen. Bis 2045 soll der gesamte Wärmebedarf aus klimafreundlichen Quellen gedeckt werden. Bürger und Unternehmen werden beim Umstieg beraten.

Verkehrswende: Weststrecke und Radwege

Als Meilenstein sieht die Stadt die Reaktivierung der Weststrecke. Auf 19 Kilometern verbindet sie Trier mit Luxemburg und Saarburg, ergänzt durch fünf neue Haltepunkte. Hinzu kommen sanierte Radwege – etwa die 11,3 Kilometer des Moselradwegs im Stadtgebiet. Mit dem KIM-Projekt der Stadtwerke sollen zudem KI-gestützte Mobilitätslösungen Bürger zum Umstieg auf Bus, Bahn, Rad oder Carsharing bewegen.

Förderung in Millionenhöhe

Mit 4,85 Millionen Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) setzt Trier Projekte direkt um:

200-Euro-Zuschüsse für über 800 Balkonsolaranlagen,

Förderungen bis 5000 Euro für Dach- und Fassadenbegrünung,

Entsiegelungsmaßnahmen,

energetische Sanierungen öffentlicher Gebäude,

Photovoltaik und LED-Technik am Moselstadion.

Fazit

Aus Sicht der Stadt schafft das Maßnahmenpaket eine „tragfähige Grundlage für eine klimaneutrale und lebenswerte Zukunft“. Ob die ambitionierten Ziele in Zeiten knapper Kassen und wachsender Belastungen tatsächlich erreichbar sind, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Sicher ist: Trier positioniert sich – zumindest auf dem Papier – als Vorreiter im kommunalen Klimaschutz.