Nach Schiffs-Kollision: Moselbrücke Longuich wieder für den Verkehr freigegeben

0
Nach eingehenden Untersuchungen wurde die Moselbrücke Longuich wieder für den Verkehr freigegeben. Foto: Harald Tittel/dpa

LONGUICH – Die im Anschluss an eine Kollision mit einem Frachtschiff gesperrte Moselbrücke bei Longuich, im Zuge der K 80, ist ab sofort wieder für den Verkehr freigegeben.

Das teilte der LandesBetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz am Nachmittag mit. 

Nachdem bereits heute Vormittag die Moselbrücke bei Schweich (L 141) freigegeben werden konnte, ist nun auch die Brücke bei Longuich (K 80) wieder für den Verkehr nutzbar. Der Freigabe ist eine Prüfung durch den LBM Trier vorausgegangen.

Die Brücke kann in beiden Fahrtrichtungen gequert werden. Im Bereich des Anprallbereichs ist sie jedoch nur einspurig – auf Sicht – befahrbar.

Vorheriger ArtikelLadendiebstahl in Trier: Drei Frauen nach Fahndung festgenommen
Nächster ArtikelRLP: Doppelt so viel Regen im September als im Durchschnitt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.