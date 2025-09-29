Nach Schiffs-Kollision: Moselbrücke Longuich wieder für den Verkehr freigegeben

LONGUICH – Die im Anschluss an eine Kollision mit einem Frachtschiff gesperrte Moselbrücke bei Longuich, im Zuge der K 80, ist ab sofort wieder für den Verkehr freigegeben.

Das teilte der LandesBetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz am Nachmittag mit.

Nachdem bereits heute Vormittag die Moselbrücke bei Schweich (L 141) freigegeben werden konnte, ist nun auch die Brücke bei Longuich (K 80) wieder für den Verkehr nutzbar. Der Freigabe ist eine Prüfung durch den LBM Trier vorausgegangen.

Die Brücke kann in beiden Fahrtrichtungen gequert werden. Im Bereich des Anprallbereichs ist sie jedoch nur einspurig – auf Sicht – befahrbar.