Ladendiebstahl in Trier: Drei Frauen nach Fahndung festgenommen

Menschen flanieren an einem Sommertag durch die Simeonstraße in Trier mit Blick auf die Porta Nigra im Hintergrund; moderate Fußgängerfrequenz bei leicht bewölktem Himmel.
Trier, Simeonstraße Richtung Porta Nigra: lokalo.de

Trier. Am Samstagnachmittag, 27. September 2025, kam es in der Trierer Innenstadt zu einem polizeilichen Einsatz wegen eines Ladendiebstahls. Gegen 14:30 Uhr meldete ein Geschäft in der Simeonstraße den Vorfall.

Fahndung nach Sichtung von Videoaufzeichnungen

Die Polizei reagierte umgehend: Nach Sichtung der Überwachungsaufnahmen leitete eine Streifenbesatzung sofort eine Fahndung im Bereich der Fußgängerzone ein. Bereits kurze Zeit später konnten drei mutmaßliche Täterinnen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

Weiteres Diebesgut sichergestellt

Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte zusätzliches Diebesgut sicher, das die Frauen bei sich trugen. Daraufhin wurden die drei Verdächtigen zur Dienststelle gebracht, wo die weiteren Ermittlungen aufgenommen und entsprechende strafprozessuale Maßnahmen eingeleitet wurden. Mehr Trier-News

Ermittlungen laufen

Die Polizeiinspektion Trier führt nun die weiteren Ermittlungen, unter anderem zu möglichen weiteren Taten und zur Herkunft des sichergestellten Diebesguts.

