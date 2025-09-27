Update: PKW kracht gegen Mauer von Moselstadion – Insassen „haben Glück gehabt“

Mitten in Trier kracht ein Auto gegen die Stadionmauer, landet auf der Seite – die Feuerwehr muss schweres Gerät einsetzen. Die Insassen haben Glück gehabt.

TRIER. Nach einem Unfall am Moselstadion in Trier sind zwei Männer von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus ihrem beschädigten Auto geholt worden. Sie seien leicht verletzt worden und zur Bobachtung in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. «Sie haben Glück gehabt.»

Das Auto war nach Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts unterwegs gewesen. Beim Moselstadion kam es demnach im Kurvenbereich von der Straße nach rechts ab, prallte gegen die Außenmauer des Stadions und dann in den Zaun des Gästeeingangs.

Das Auto kam auf der Seite zum Liegen. Es sei so beschädigt gewesen, dass die Rettungskräfte zunächst nicht an die Insassen herankamen. (Quelle: dpa)