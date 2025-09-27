++ PKW kracht gegen Mauer von Moselstadion – zwei Personen eingeklemmt ++

TRIER. Am Samstag, dem 27.9.2025, befuhr um 5.25 Uhr ein PKW die Zurmaiener Straße aus Richtung Jugendherberge stadtauswärts. Nach ersten Zeugenaussagen kam der PKW im Kurvenbereich kurz vor dem Moselstadion aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Wagen kollidierte mit der Außenmauer des Moselstadions, anschließend prallte der PKW in den Zaun des Gästeeingangs. Der PKW, in dem zwei Personen waren, blieb auf der Seite liegen. Da das Fahrzeug derart stark beschädigt wurde und kein Herankommen an die Insassen möglich war, musste die Feuerwehr die Personen mit schwerem Gerät retten. Vor Ort waren mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Trier, zwei Notarztfahrzeuge und Krankenwagen. Die Zurmaiener Straße wurde im Bereich des Moselstadions in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. (Quelle: Polizeidirektion Trier)