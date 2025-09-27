Medizinischer Notfall auf der A60: PKW gerät auf Gegenspur – Kollision trotz Bremsung

BRANDSCHEID. Am Freitag, den 26.9.2025, ereignete sich gegen 19.42 Uhr auf der Bundesautobahn 60 ein Verkehrsunfall. Eine PKW-Fahrerin erlitt während der Fahrt einen medizinischen Notfall.

In der Folge geriet sie mit geringer Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer erkannte die Situation frühzeitig und leitete umgehend eine Bremsung ein. Dennoch kam es zu einer leichten Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die A60 musste für die Dauer von etwa 45 Minuten einseitig gesperrt werden. Unter Verkehrsregelungsmaßnahmen der Feuerwehr wurde der Verkehr abwechselnd in beide Richtungen vorbeigeleitet. Zeitweise war die Fahrbahn auch vollständig gesperrt.

Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehren Bleialf und Prüm sowie die Polizeiinspektion Prüm. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)